Brandos Costumes vence prémio de podcast do ano

O podcast de Pedro Paulos, Marta Rocha e Angelina Velosa​, Brandos Costumes, foi escolhido como podcast do ano pelo júri dos Prémios Podes 2020. A cerimónia de entrega de prémios decorreu este domingo no auditório do PÚBLICO, em Lisboa, com transmissão televisiva no Canal Q.

O Brandos Costumes, que também venceu a categoria “Cultura e entretenimento”, é um podcast ​que aborda os caminhos e histórias da música portuguesa.

No total foram entregues prémios em 15 categorias representativas da abrangência de temáticas dos podcasts portugueses. Os programas mais premiados nesta edição foram o Fumaça, Histórias da bola para adormecer e Brandos Costumes​, com dois prémios cada.

Vencedores - Podes 2020 Conversa ou debate Globalistas; Ciência e Tecnologia Um sobre Zero; Lifestyle The Pep Talk Podcast; Economia e Negócios Casa Trabalho Casa; Cultura e Entretenimento Brandos Costumes; Storytelling Histórias da Bola para Adormecer; Rádio Do 8 ao 80; Humor Terapia de Casal; Política e questões sociais Dá-me Lume; Podcasts sem homens cis brancos heterossexuais #SÓQNÃO Informação e Educação Fumaça; Desporto Histórias da Bola para Adormecer; Entrevista Fumaça; Prémio do Público Nada de mais; Podcast do ano Brandos Costumes.

O júri foi composto por 16 membros que decidiram os nomeados finais e os vencedores de cada categoria, assim como o vencedor do podcast do ano.

A entrega dos prémios Podes é o culminar de uma semana de programação dedicada aos podcasts nacionais e cujo conteúdo está disponível on-demand em publico.pt/podes.

Ao PÚBLICO, o director do festival, Márcio Barcelos, diz que, apesar do contexto da pandemia, “nunca considerou” não fazer a edição de 2020 do Podes. Tendo em conta que este ano “teve um grande impacto na criação de novos formatos”, Márcio Barcelos destacou aquilo a que chama de “franco crescimento [do festival] desde a primeira edição”, prometendo um regresso em 2021, estando “curioso para ver em que moldes”.

O Podes - Festival de Podcasts é uma organização da Portcasts em parceria com o PÚBLICO, que produz mais de uma dezena de podcasts de acesso aberto, disponíveis nas várias plataformas de podcast e aplicação do seu jornal.