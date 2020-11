Dos 2141 presos libertados na pandemia, 154 voltaram à cadeia por crime ou violação das regras

Se no primeiro mês e meio do início do programa de libertação de presos por causa da pandemia só cinco tinham voltado à cadeia por terem cometido crimes novamente, agora, sete meses depois, são já 70 os que regressaram ao sistema prisional por este motivo. A que se soma o regresso de outros 84 reclusos que, embora não tenham cometido crimes, regressaram por terem violado as regras de saída precária, como por exemplo por terem saído de casa quando isso não lhes era permitido.

Continuar a ler