PS-Açores critica a indigitação de Bolieiro: um “atropelo” ao parlamento dos Açores

O silêncio a que o PS-Açores se tem remetido ao longo das últimas foi interrompido este domingo por um rol de críticas de Vasco Cordeiro ao processo de indigitação de José Manuel Bolieiro, líder do PSD-Açores, como presidente do governo regional. O presidente dos socialistas no arquipélago, Vasco Cordeiro, disparou em várias frentes e enumerou os “cinco pecados originais” do início da XII legislatura regional. Visou abertamente o Representante da República (RR), que acusa de desrespeitar o parlamento, e criticou a “falta de transparência” nos acordos entre os partidos políticos que irão suportar a nova solução governativa: PSD, CDS, PPM, IL e Chega.

Para o líder socialista regional, que chefiou o executivo açoriano de 2012 até este sábado, a responsabilidade de formar governo deveria ter sido atribuída ao PS enquanto partido vencedor das últimas regionais, apesar da frente de direita ter a maioria no parlamento. O presidente do PS-Açores defendeu que a decisão do RR, Pedro Catarino, de indigitar Bolieiro, constituiu um “claro e inquestionável atropelo às competências do parlamento dos Açores”. “O senhor RR ao fundamentar a decisão de nomear já o segundo partido mais votado numa pretensa estabilidade parlamentar, substitui-se, abusivamente, ao parlamento dos Açores, naquilo que só a este deveria caber”, afirmou o líder dos socialistas açorianos em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, na sede regional do PS.

Segundo o socialista, o “juízo” sobre se um governo tem apoio parlamentar não pode ser aferido “no momento em que se indigita”, porque essa apreciação é uma competência que “só pode, mas que também só deve ser exercido pelos representantes do povo” na Assembleia Regional.

Vasco Cordeiro até recordou a decisão de Cavaco Silva em 2015, aquando da formação da gerigonça – que preferiu empossar Passos Coelho como primeiro ministro apesar da falta de apoio parlamentar -, afirmando que, já nessa altura, tinha defendido que “quem ganha as eleições é que deve governar”. “O governo é apenas responsável perante o parlamento regional e nunca perante o RR”.

Mas, se fosse Vasco Cordeiro o indigitado, um eventual governo socialista teria alguma hipótese de obter suporte parlamentar? “O que eu acho é que essa decisão compete ao parlamento”, retorquiu, frisando de que se trata de uma “questão de princípios” e de “respeito pelo parlamento”, independentemente do argumento em torno da celeridade da constituição de um governo devido à pandemia.

O “segundo pecado original” anunciado pelo presidente do PS-Açores foi a “instrumentalização” da autonomia regional, uma vez que os Açores “foram moeda de troca” para as estruturas nacionais de PSD e de Chega. Um processo que contou com a “cumplicidade activa do CDS, do PPM e da IL”. “Há Lisboa a mais e Açores a menos nesta solução”.

O socialista criticou também a “falta de transparência” da solução de direita, porque PSD, CDS e PPM têm um acordo que “permanece escondido à luz do dia” e a IL, “perante o silêncio do PSD”, divulgou “aquilo que acha que acordou” com os social-democratas. Sobre o acordo entre o PSD e o Chega, acrescentou: “O PSD e o Chega entretêm-se a brincar às declarações entre um que diz que teve uma vitória histórica com o acordo que ninguém viu e o outro que diz que, entre eles, nunca viu acordo nenhum”, realçou, destacando as posições “xenófobas”, “atentatórias da liberdade” e “anti-autonomistas” do partido de André Ventura.

Cordeiro apontou a “fragilidade derivada das contradições” da coligação de direita, exemplificando com o caso do Chega, partido que defende a redução do número deputados na Assembleia Regional, enquanto a IL tem apenas um deputado eleito pelo círculo de compensação (que reúne os votos que não foram aproveitados nos outros círculos). Por outro lado, disse, a IL deseja uma política de transportes que promova a concorrência, enquanto o CDS defende a compra de um avião cargueiro pela SATA (transportadora área regional) e o PPM pretende que o executivo açoriano compre um navio de transporte de mercadoria para o Corvo.

Argumentos que levaram Vasco Cordeiro ao último “pecado original”. O motivo de união dos partidos de direita: “apenas e tão só afastar o PS do Governo Regional”, afirmou. “Aquilo que em primeiro ligar uniu esses cinco partidos não foram os Açores ou os açorianos: foi o ódio ao PS”.

Quanto ao seu futuro, e questionado se irá assumir o lugar de deputado, Vasco Cordeiro não quis responder. “A seu tempo. A seu tempo darei a resposta a essa pergunta. Para já, o que gostaria de partilhar convosco é essa apreciação política que não tem a ver com questões pessoais e por isso escuso-me de responder a essa pergunta”.