José Manuel Bolieiro: quem é o homem que acabou com os 24 anos de governação socialista nos Açores?

José Manuel Bolieiro, aos 55 anos, é já um velho senador da política regional. Chegou à política como advogado, pouco depois de ter concluído o curso de direito em Coimbra e ainda no tempo da governação de Mota Amaral nos Açores. Primeiro foi adjunto do Subsecretário Regional da Comunicação Social (1989-1995), depois assessor jurídico do Presidente do Governo Regional dos Açores (1996).

Continuar a ler