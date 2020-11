Deus não é um rival

1. A Humanidade de Deus [1] é o título do primeiro volume que reúne algumas das minhas primeiras crónicas no PÚBLICO. Por razões de trabalho, tive de revisitar a introdução que escrevi para essa minha colectânea. Hoje, parece-me que foi a procura de fidelidade, à significação implicada na escolha desse título, que explica a alegria que encontro nos gestos e textos do Papa Francisco e dos quais tenho procurado dar testemunho em algumas crónicas dos últimos anos.

Continuar a ler