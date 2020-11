Presidente mexicano recusa felicitar Biden pela sua eleição

Prudência, essa parece ser a atitude do Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, para se recusar a felicitar Joe Biden pela sua vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Até estarem concluídos os processos judiciais sobre alegadas irregularidades nas votações levantados pelo Presidente Donald Trump, não haverá mensagens do chefe de Estado para o candidato democrata.

“Em relação às eleições dos EUA, vamos esperar até que os assuntos legais estejam resolvidos”, afirmou López Obrador numa conferência de imprensa. “Não posso felicitar um candidato ou outro. Quero esperar até o processo eleitoral estar terminado”, explicou.

A atitude do Presidente mexicano contrasta com inúmeros chefes de Estado e de Governo que se apressaram a enviar mensagens de felicitação ao candidato do Partido Democrata ainda no sábado, quando este foi declarado vencedor das eleições presidenciais que se realizaram na terça-feira.

A afirmação alguns de surpresa que não tardaram em lembrar que no ano passado López Obrador foi rápido a felicitar Evo Morales pela sua reeleição na Bolívia, apesar de o resultado ser contestado pela oposição e por alguns organismos internacionais.

No entanto, como afirmou um membro do governo, citado pelo Guardian, “a Bolívia não tem uma fronteira de 3000 quilómetros com o México” e o país já teve muitos problemas com o seu vizinho do Norte durante estes quatro anos de Trump na presidência.

É “politicamente prudente”, acrescentou López Obrador que sabe que até à tomada de posse de Joe Biden ainda faltam mais de dois meses. “É importante ter mais uns meses de relações de paz e boa vizinhança”, acrescentou a mesma fonte que preferiu não ser identificada.