Biden retomou o fio condutor

1.Quando Joe Biden acabou o seu primeiro discurso como Presidente-eleito, talvez o primeiro sentimento tenha sido o de uma continuidade retomada. Foi um discurso como os discursos de quase todos os seus antecessores de que temos ainda memória. Com a mesma evocação de um país que nunca deixa de acreditar em si e que se vê a si próprio como excepcional. Com a mesma promessa de esperança. Com o mesmo apelo à união e à reconciliação. Tocando em todas e em cada uma das cordas sensíveis que fazem da América a América, um país ao mesmo tempo único e universal. Para o qual o resto do mundo olha através de uma profusão de olhares que têm em comum uma irresistível atracção.

