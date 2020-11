A proibição das feiras devido ao risco de transmissão de covid-19 chegou a ser anunciada pelo Governo, mas rapidamente houve um recuo: as feiras e mercados podem realizar-se, desde que haja autorização das autarquias. Em Matosinhos, a feira da Senhora continua decorrer. Mesmo com a chuva, mesmo com a pandemia. Com as devidas cautelas.