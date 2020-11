Valência arrasa Real Madrid com hat-trick de Soler

O Valência recebeu e goleou, por 4-1, este domingo, um Real Madrid destroçado por três penáltis e um golo de Varane na própria baliza, deixando os campeões espanhóis no quarto lugar da liga espanhola, quando Zidane contava - com um jogo a menos - colar-se ao líder Real Sociedad.

Depois de o Villarreal ter passado pela cabeça da classificação, graças à vitória (1-3) na deslocação ao reduto do Getafe, em Madrid, foi a vez de a Real Sociedad reclamar a coroa com um triunfo (2-0) ante um Granada que aspirava ao pódio da Liga. Desfecho que garantia mais uma ronda no topo.

Com duas jornadas em atraso, o Atlético aguarda pacientemente no terceiro lugar, enquanto o Real Madrid, que ainda tem uma partida a menos, se preparava galgar terreno até à vice-liderança.

Mas a viagem a Valência revelou-se um autêntico pesadelo. Especialmente doloroso depois de Benzema (23’) ter feito o mais difícil, colocando os “merengues” em vantagem, com um golo de classe.

Tudo perfeito até à chegada do VAR. Primeiro foi o penálti que Soler falhou a dois tempos: Courtois defendeu e, na recarga, o jovem médio espanhol atirou ao poste, para Musah acabar com as hesitações.

Golo que não contou, pois o americano de 17 anos tinha “violado” a área. Soler teve nova oportunidade e não falhou, como não perdeu novo penálti (54’) e ainda um terceiro (63’) - um hat-trick dos 11 metros -, já depois de o VAR ter decidido que Varane (43’) introduzira a bola na própria baliza, em lance a merecer análise para perceber se a bola transpusera a linha.

O Valência aproveitou e deu um salto para o nono lugar, com 11 pontos, a par do Barcelona, que tem duas partidas em atraso.