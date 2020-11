Sp. Braga vence na Luz e apanha Benfica no segundo lugar

O Sp. Braga arrancou neste domingo uma vitória por 2-3 frente ao Benfica no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 7.ª jornada da I Liga. Este triunfo elevou a formação minhota ao segundo lugar, com 15 pontos, os mesmos que os “encarnados”, que sofreram a sua segunda derrota consecutiva no campeonato, depois de terem perdido no Bessa no último fim-de-semana. Ambos estão a quatro pontos do Sporting, que lideram o campeonato com 19 pontos.

A formação de Carlos Carvalhal fez um jogo quase perfeito na Luz, ao contrário dos homens de Jorge Jesus que pouco mostraram no jogo para lá dos últimos 15 minutos. E se o ataque benfiquista esteve em noite não, a defesa “encarnada” esteve, mais uma vez, muito abaixo do nível exigível.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quase no final da primeira parte, aos 38’, o Sp. Braga marcou o primeiro. Tudo começou num disparate de Otamendi num pontapé longo para iniciar o ataque. A bola foi captada pelo meio-campo arsenalista e foi parar aos pés de Iuri Medeiros, que passou facilmente por Samaris e fez o 0-1 - foi o quinto golo do criativo açoriano ao Benfica e pela quarta equipa diferente, depois de já ter marcado por Arouca, Moreirense e Boavista.

Jesus mudou alguma coisa ao intervalo, mas foi o Sp. Braga a marcar aos 50’. Musrati fez um passe perfeito para deixar o jovem Francisco Moura isolado na cara de Vlachodimos e fazer o 0-2. Aos 62’, o jovem formado no Sp. Braga aproveitou uma tremenda falha de comunicação entre Vlachodimos e Otamendi para fazer o 0-3.

Numa noite em que Darwin Nuñez praticamente não se viu, Haris Seferovic quase foi o salvador do Benfica. Aos 68’, o suíço fez o 1-3 após passe de Rafa e, aos 86’, fez o 2-3 após cruzamento de Grimaldo, numa jogada que começou em Taraabt. Mas foi o mais perto que o Benfica se conseguiu aproximar e insuficiente para evitar mais uma derrota no campeonato.