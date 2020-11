Mkhitaryan elevou a Roma até ao terceiro lugar da Série A

A 7.ª jornada da Série A correu de feição à Roma. Na verdade, dificilmente poderia ter corrido melhor. A equipa comandada por Paulo Fonseca venceu em Génova por 1-3, com uma exibição de luxo de Henrikh Mkhitaryan, e capitalizou os empates registados por Inter Milão, Atalanta e Juventus para ascender à terceira posição.

Para este salto gigante, do oitavo para o terceiro posto, muito contribuiu Mkhitaryan. O avançado arménio marcou mesmo em cima do intervalo e no segundo tempo, já depois de o croata Marko Pjaca ter empatado para o Génova (50'), Mkhitaryan bisou (67').

O triunfo estava bem encaminhado mas o arménio não ficou por aqui. Aos 85’, respondeu da melhor forma a um cruzamento de Pedro Rodríguez e completou o hat-trick, o primeiro pela Roma e o primeiro desde Agosto de 2015, quando, ao serviço do Borussia Dortmund, também facturou por três vezes num jogo da Liga Europa, ante os austríacos do Wolfsberger (5-0).

Este triunfo deixa os romanos com 14 pontos, mais um do que a Atalanta e mais dois do que o Inter (as duas equipas empataram, nesta tarde, 1-1). Mais: graças à igualdade cedida pela Juventus no terreno da Lazio (1-1), a AS Roma já ultrapassou também o campeão italiano na tabela e está a um ponto do Sassuolo, o surpreendente segundo classificado.