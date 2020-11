Rangers goleia Hamilton por 8-0

O Glasgow Rangers, adversário do Benfica no grupo D da Liga Europa, goleou por 8-0, este domingo, o Hamilton, último classificado da liga escocesa, mantendo confortável liderança com 14 jornadas disputadas.

No festival de golos, três jogadores “bisaram": o nigeriano Joe Arribo (19 e 36'), o inglês Kemar Roofe (18 e 54') e o lateral James Tavernier (65, g.p. e 69').

Os restantes golos foram marcados pelo canadiano Scott Arfield (16') e pelo médio inglês Brandon Barker (62').

O Rangers segue confortavelmente na liderança, com 38 pontos, seguido do rival Celtic, com 29 (menos dois jogos), e do Aberdeen, com 26 (também com menos dois jogos).