Miguel Oliveira foi quinto no GP da Europa em MotoGP

Joan Mir (Suzuki) deu um passo sólido na direcção do título mundial de MotoGP, ao vencer neste domingo o Grande Prémio (GP) da Europa, tirando ainda partido de uma infelicidade do perseguidor directo, Fabio Quartararo (Yamaha). Miguel Oliveira (KTM), que partiu da sexta posição, terminou em quinto.

Foi logo no arranque da prova de Valência que o piloto português ganhou uma posição e foi ainda na primeira volta que Fabio Quartararo e Aleix Espargaró (Aprilia) perderam o controlo das motos e se despistaram, regressando depois à pista para uma corrida em contraciclo.

Lá na frente, Oliveira chegou pouco depois à quarta posição, atrás de Alex Rins (Suzuki), Joan Mir e Pol Espargaró, tendo passado as voltas seguintes na cauda do espanhol da KTM, mas com Takaaki Nakagami (Honda) no espelho retrovisor.

O japonês da Honda conseguiu mesmo ultrapassar o piloto de Almada na 16.ª volta, antes de Joan Mir assumir a liderança ao ultrapassar Alex Rins, numa manobra muito consentida.

A seis voltas do final, Miguel Oliveira registou uma volta especialmente rápida, em 1m32,537s, encurtando a desvantagem para Nakagami, mas por pouco tempo. O japonês acelerou em busca do terceiro lugar e o português acabou por ter de defender a sua posição do ataque de Jack Miller.

Com duas corridas por disputar, Joan Mir, aos 23 anos, está agora muito perto de se sagrar campeão mundial. Face ao azar de Quartararo, que terminou na 14.ª posição, a vantagem do piloto de Palma de Maiorca é agora de 37 pontos.

Alex Rins e Pol Espargaró fecharam o pódio, enquanto Oliveira (10.º no campeonato, com 90 pontos) repetiu o segundo melhor resultado da época, depois de também ter sido quinto classificado no GP de Emília-Romanha - a melhor prestação do ano continua a ser a vitória no GP da Estíria, em Agosto.