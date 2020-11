Lyon virou resultado com Saint-Étienne

O Lyon venceu este domingo, na recepção ao Saint-Étienne, por 2-1, em jogo da 10.ª jornada da I Liga francesa, depois de ter estado a perder durante mais de uma hora, acabando por dar a volta e subir ao quinto lugar do campeonato.

O golo do Saint-Étienne surgiu aos 40 minutos, na sequência de um lance infeliz do guarda-redes português Anthony Lopes, que fez um autogolo ao levantar o braço para deter a bola rematada da linha de fundo pelo gabonês Denis Bouanga.

O Lyon conseguiu operar a reviravolta na segunda parte com um “bis” de Tino Kadewere (65 e 74'), mas o Saint-Étienne ainda desperdiçou um penálti (88'), por Denis Bouanga.

Com mais este triunfo, o Lyon consolida a recuperação, ascendendo ao quinto lugar, com 17 pontos, numa liga liderada pelo Paris Saint-Germain, com 24, seguido do Lille, com 19, do Rennes, com 18, e do Marselha, de André Villas-Boas, com os mesmos pontos, mas com menos um jogo.

Em outra partida da 10ª jornada, o Mónaco, com o internacional português Gelson Martins a titular, foi a Nice vencer por 2-1 e subiu ao sexto lugar, com 17 pontos.

A equipa monegasca chegou a estar a vencer por 2-0, com golos do central Axel Disasi (23') e do ala Sofiane Diop (53'), mas a equipa da casa reduziu por Pierre Lees Melou (69').

Gelson Martins entrou no onze monegasco, acabando por ser substituído aos 85 minutos por Djibril Sidibe, enquanto Florentino Luís surgiu aos 79’, para render o alemão Kevin Volland.

No lado oposto também houve um português. Rony Lopes começou no “banco”, mas entrou aos 68 minutos para a vaga do dinamarquês Kasper Dolberg.

O Lille sofreu a primeira derrota na edição 2020/21 da Liga francesa, ao perder por 3-2 em Brest, ficando a cinco pontos do líder Paris Saint-Germain. A formação da casa, que vinha de três derrotas consecutivas, chegou aos 3-0 com tentos de Ronael Pierre-Gabriel (15'), Romain Perraud (20') e Irvin Cardona (42').

O turco Burak Yilmaz ainda relançou o Lille na discussão do encontro, ao marcar dois golos, nos descontos da primeira parte (45+3’, g.p. e 57'), mas os forasteiros já não chegaram ao empate.

Na equipa da casa, Heriberto Tavares não saiu do banco, enquanto no Lille, José Fonte e Renato Sanches jogaram todo o encontro. Xeka entrou ao intervalo e Tiago Djaló foi suplente não utilizado.

Nos restantes jogos de hoje, o Lens empatou a quatro golos na recepção aos Reims, o Nantes foi a Lorient vencer por 2-0, o Metz não conseguiu melhor do que um empate caseiro a um golo com o Dijon e o Angers “cilindrou” o Nimes, em casa deste, por 5-1.