Liverpool empata com Manchester City e falha assalto à liderança

O Liverpool falhou, este domingo, o assalto à liderança do Leicester City na Premier League, ao empatar (1-1), na deslocação ao Etihad Stadium, terreno do Manchester City, em partida da oitava jornada da liga inglesa.

O Liverpool, que voltou a apostar em Diogo Jota no onze titular (ao lado de Firmino, Mané e Salah), até teve um início auspicioso, colocando-se em vantagem na sequência de um penálti cometido por Kyle Walker sobre Sadio Mané que o goleador Mohamed Salah não perdoou (13').

O Manchester City ainda reclamou uma falta sobre Sterling, no início do lance, mas a equipa de Guardiola - com Rúben Dias e João Cancelo de início e Bernardo Silva chamado a jogo na última meia hora - teve mesmo que justificar em campo um resultado diferente.

O empate chegou aos 31 minutos, por Gabriel Jesus, a passe de De Bruyne, e os “citizens” poderiam até ter ido para intervalo a vencer. Mas o internacional belga desperdiçou a grande penalidade assinalada (42') por mão de Joe Gomez.

O Liverpool experimentava dificuldades e Jürgen Klopp era forçado a substituir Alexander-Arnold, com queixas físicas, numa altura em que a defesa está desfalcada de Virgil van Dijk, a recuperar de lesão.

O empate deixava o campeão inglês no terceiro lugar, com 17 pontos, a par do Tottenham, e o Leicester na liderança, embora penalizasse ainda mais o Manchester City, 11.º classificado, com 12 pontos e um jogo a menos.

Esta conjuntura parecia manter as duas equipas reféns de um jogo em que ninguém parecia querer assumir riscos e que, paulatinamente, perdia chama e interesse, acabando mesmo com uma igualdade.