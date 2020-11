Ibrahimovic evita derrota do líder ante o Verona

O AC Milan empatou este domingo 2-2 na recepção ao Verona, da sétima jornada da Liga italiana, perdendo a oportunidade de reforçar a liderança da Serie A.

Depois de ter estado a perder por 2-0, graças a um golo do checo Barak (6') e um autogolo de Calabria (19'), os milaneses reagiram aos 27’, graças a novo autogolo, e empataram no segundo tempo, depois do sueco Ibrahimovic ter falhado um penálti (65'), antes de igualar (90+3').

O golo do avançado permitiu ao AC Milan manter as distâncias na frente, após o empate do segundo classificado Sassuolo, que segue com 15, a dois do líder.

Ainda assim, o empate com o Verona, oitavo com 12 pontos, permite a aproximação do Nápoles e da Roma, igualados em terceiro, com 14.

Diogo Dalot não saiu do banco na equipa da casa, enquanto Miguel Veloso, lesionado, não assumiu o habitual papel de “capitão” do Hellas Verona.

Instantes antes, um golo do nigeriano Osimhen (23') permitiu ao Nápoles aproximar-se da frente, chegando aos 14 pontos, na vitória em casa do Bolonha, que averbou a quarta derrota nos últimos cinco jogos e é 14.º, com seis pontos.