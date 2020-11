Mainstreaming: a era Netflix começou há cinco anos em Portugal

Há cinco anos, a Netflix chegou a Portugal e abriu a porta para o streaming de entretenimento pago no país, permitindo que outras plataformas fossem ocupando outras divisões numa casa que até hoje é alimentada pelo cabo e pertence aos gigantes da televisão convencional. As janelas, essas, são as dos muitos ecrãs, pequenos e grandes, e têm vista para o grande feito do streaming: “A televisão reinventou-se com estas plataformas” e reconquistou os espectadores mais jovens, postula o especialista em televisão interactiva Pedro Almeida. Cinco anos depois, o que mudou? O streaming é cada vez mais mainstream.

Continuar a ler