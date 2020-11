Filme Surdina de Rodrigo Areias ganha três prémios em festival catalão

A longa-metragem Surdina, do realizador português Rodrigo Areias, ganhou este sábado três prémios, incluindo o de melhor filme, no Festival Internacional de Cinema de Girona, em Espanha, anunciou a organização.

De acordo com o palmarés, Surdina foi distinguido ainda com o prémio de melhor banda sonora original, composta pelo guitarrista Tó Trips, e com o prémio de melhor fotografia, assinada por Jorge Quintela.

O 32.º Festival Internacional de Cinema de Girona, que terminou sábado, não teve exibições em sala, por causa da covid-19, mas, naturalmente, todos os filmes da programação foram vistos pelo júri que atribuiu os prémios.

Surdina, que se estreou em Julho nos cinemas portugueses, é a mais recente ficção do produtor e realizador Rodrigo Areias e conta com argumento do escritor Valter Hugo Mãe.

O filme foi rodado no centro histórico de Guimarães e em São Cristóvão de Selho, no concelho vimaranense, locais com pontos de contacto familiares tanto para Rodrigo Areias como para Valter Hugo Mãe.

A história é protagonizada pelo actor António Durães, no papel de Isaque, um homem solitário que tenta lidar com a passagem do tempo, com a velhice e com os comentários, ditos em surdina, de amigos e vizinhos, sobre o regresso à aldeia da mulher dele, que todos achavam que tinha morrido.

Além de António Durães, o filme conta com a participação, entre outros, de Ana Bustorff, Adelaide Teixeira, Jorge Mota, Fernando Moreira e Mário Moutinho.

No final de Outubro, Adelaide Teixeira e António Durães foram distinguidos com os prémios de interpretação do Festival de Cinema de Liverpool, no Reino Unido.