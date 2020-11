Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou o presidencialismo simbólico

Foi anunciado como uma entrevista do Presidente da República à RTP, a terminar um dia em que este recebeu de manhã em audiência o primeiro-ministro, que lhe foi oficialmente propor que decretasse o estado de emergência com carácter preventivo, para garantir o enquadramento constitucional da acção do Governo na prevenção e no combate ao alastramento da epidemia da covid-19. Depois de durante a tarde ouvir os partidos com assento parlamentar, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou-se perante as câmaras da RTP, instrumento de comunicação que domina na perfeição.

