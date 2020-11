PS sem indicação de voto nas presidenciais, mas dirigentes assumiram apoios

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, declarou o seu apoio a Ana Gomes, logo de manhã, na reunião da comissão política do PS, que aprovou a posição para as presidenciais, que seria sufragada pela comissão nacional de tarde. O PS não vai apoiar nenhuma candidatura, nem dar indicação de voto, tal como há cinco anos. Os militantes podem assim assumir livremente as suas preferências por um candidato, como o PÚBLICO noticiou no sábado.

Na mesma reunião da manhã, realizada por videoconferência, Daniel Adrião, líder da tendência minoritária, anunciou ir apoiar Ana Gomes. Já os apoios à recandidatura do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foram manifestados, por exemplo, por Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, José António Vieira da Silva, ex-ministro do Trabalho e da Segurança Social, e Edite Estrela, vice-presidente da Assembleia da República.

Na reunião da comissão nacional, da parte da tarde, Pedro Nuno Santos, ministro das Infra-estruturas e da Habitação, afirmou o seu apoio a Ana Gomes. Daniel Adrião repetiu a posição assumida logo na reunião da manhã. Também Maria Begonha, líder da JS, assumiu apoiar Ana Gomes, explicando que ficará neutra em termos públicos, pelo cargo partidário que ocupa. Na comissão nacional, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e o deputado Paulo Pisco anunciaram ir apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Em ambas as reuniões da direcção do PS diversos membros afirmaram estar ainda em reflexão.