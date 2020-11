Quando as presidenciais dividiram profundamente o PS

A comissão nacional do PS vai decidir, este sábado, qual a posição do partido em relação às eleições presidenciais previstas para 24 de Janeiro, aprovando a proposta do secretariado. A posição será idêntica à de 2015: o voto dos militantes e dos apoiantes socialistas é livre e o PS não apresentará candidato e não apoia nem dá indicação de voto em nenhum dos concorrentes à eleição presidencial.

