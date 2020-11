José Manuel Bolieiro, líder do PSD-A, indigitado como presidente do Governo dos Açores

O Representante da República para os Açores, Pedro Catarino, decidiu indigitar José Manuel Bolieiro como novo presidente do Governo dos Açores. Catarino afirmou que os sociais-democratas apresentaram uma solução governativa, enquanto o PS “não apresentou nenhuma coligação”.

“Abre-se desta forma uma nova fase da vida política dos Açores, com novos protagonistas”, afirmou o Representante da República, realçando que os próximos anos terão de ser de “grande compromisso político” entre os partidos.

Nas eleições regionais de 25 de Outubro, o PSD-Açores ficou em segundo lugar com 35,05% dos votos (21 mandatos) e o PS ficou em primeiro com 40,65% da votação (25 mandatos). Com uma Assembleia Regional à direita, Bolieiro firmou uma parceria de governo com CDS e PPM e acordos de incidência parlamentar com a Iniciativa Liberal e o Chega. E voilá: ficou formada uma coligação de cinco partidos para garantir os 29 deputados necessários para a maioria no parlamento açoriano.