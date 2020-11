Porque “não há duas pessoas iguais”, este ebook é um guia para professores inclusivos

“Peguem na vossa cookie, vamos conversar!” é o convite feito pela Associação It Gets Better Portugal, que criou um ebook que funciona como “um guia”. A ideia é que seja “utilizado por professores inclusivos e professoras inclusivas, do segundo ciclo ao ensino secundário, nas aulas de Educação para a Cidadania ou em qualquer outro momento em que sejam necessárias ferramentas para a educação sexual e afectos”, de forma a quebrar preconceitos associados à comunidade LGBTI, explica Tiago Castro, presidente da It Gets Better Portugal, ao P3.

O ebook Come to the rainbow school: Guia para [email protected] [email protected], financiado pela Comissão para a Cidadania e para a Igualdade de Género, foi pensado para ser uma ferramenta “prática, interactiva, apelativa e que contivesse os recursos que os professores possam utilizar” relativos às questões LGBTI. Ao contrário de outros manuais sobre educação sexual, que têm muitas páginas, este é mais pequeno e conta com a presença de conteúdos multimédia e a abordagem de questões sobre a orientação sexual e a identidade de género. Através do ebook é possível aceder à biblioteca da It Gets Better, onde se encontram testemunhos de pessoas LGBTI, seja a título individual ou familiar, com “o objectivo de empoderar jovens LGBTI” para que combatam o insulto, a invisibilidade e o isolamento – os três Is da discriminação.

Foto Capa do ebook

A cookie, presente na capa do livro digital, existe como uma metáfora. “A cookie tem um formato irregular. Assim como não existem duas bolachas iguais, também não existem duas pessoas iguais. Todos nós somos diferentes, temos características diferentes e ainda bem”, garante Tiago. Inicialmente, o projecto foi pensado para ser apresentado presencialmente, mas com a covid-19 os planos alteraram-se. Contudo, assim que for possível, o objectivo é ir às escolas apresentá-lo. O projecto tem uma hashtag associada para chegar a mais pessoas: #wehavecookiesigb.

Tiago recorda que, “nos últimos anos, em Portugal, existiram muitos avanços no que diz respeito aos direitos das pessoas LGBTI, como a lei da aprovação do casamento e da adopção”. No entanto, a nível social, como mostra o Estudo Nacional sobre o Ambiente Escolar em 2016/2017, ainda há muitos e muitas jovens LGBTI que vivem num ambiente de insegurança e desconforto nas próprias escolas. Além disso, “não são só as pessoas LGBTI que passam por estas questões”, refere Tiago. “Há heterossexuais que sofrem de preconceito, por exemplo, quando um rapaz diz que não gosta de jogar futebol.” O estudo mostra também que as escolas que abordam estas questões e apoiam abertamente os estudantes LGBTI fazem com que surja um maior sentimento de segurança e pertença dos alunos. “É importante que existam estes projectos para combater esta realidade vivida pelas pessoas LGBTI. E os professores são um modelo e referência para os jovens nas escolas, funcionando como aliados e aliadas”, diz o presidente da It Gets Better Portugal.

Muito já se debateu sobre a obrigatoriedade da Educação para a Cidadania, a disciplina que aborda vários temas, entre os quais as questões da igualdade de género. Tiago considera ser “essencial”. “É importante que as pessoas sejam mais sensíveis a estas questões e não tolerem nem pratiquem a discriminação porque, como psicólogo, posso garantir que ninguém muda a orientação sexual e a identidade de género de ninguém. É também importante não esquecermos que estamos a falar de direitos humanos, por isso é um tema que deve dizer respeito a todos e a todas”, finaliza.

O ebook é de acesso gratuito e pode ser consultado no site da It Gets Better Portugal ou na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

