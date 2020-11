Para os amantes da vida selvagem, da fotografia e da conservação, Prints for Nature

A pandemia de covid-19 está a desvitalizar os esforços das organizações ambientalistas que se dedicam à preservação das muitas espécies do mundo em risco de extinção. Para enfrentar a crise económica que se está a instalar, "a desflorestação e a caça ilegal estão em ascensão", refere, via comunicado, a fotógrafa da National Geographic Ami Vitale, fundadora da iniciativa independente Prints for Nature, que tem como objectivo angariar fundos para financiar projectos da Conservation International, uma organização não-governamental de conservação ambiental com sede em Washington D.C., nos Estados Unidos. "[Os fundos recolhidos irão] apoiar aqueles que estão na linha da frente da protecção aos territórios selvagens e espécies mais vulneráveis, neste tempo tão crítico", refere a fotógrafa.

Ami sabe que "o poder de um pequeno grupo de indivíduos dedicado a uma causa pode mudar o mundo"; e, por isso, convidou 85 fotógrafos de arte e da vida selvagem a participar na iniciativa que permite aos coleccionadores de fotografia adquirir obras de fotógrafos profissionais, ao mesmo tempo que contribuem para a conservação de espécies em risco. Joel Sartore, Brent Stirton, Danielle Zalcman, Jasper Doest, David Guttenfelder são alguns dos artistas que "generosamente doaram o seu trabalho" em prol desta causa.