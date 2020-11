Sem Trump aceitar a derrota, a eleição pode ficar num limbo até Dezembro

Com as portas da Casa Branca cada vez mais abertas para Joe Biden a cada hora que passa, à velocidade dos últimos milhares de votos que ainda falta contar numa mão cheia de estados, a pergunta que se faz nos EUA deixou de ser sobre o momento em que o candidato do Partido Democrata vai declarar vitória, e passou a ser sobre se o Presidente Donald Trump irá aceitar uma possível derrota.

