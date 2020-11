Kamala Harris vai fazer história, sem grande alarido

Na reacção à declaração da vitória de Joe Biden, Kamala Harris declarou que esta “vai muito além de Joe Biden ou de mim”. Muitos apontaram, no entanto, rapidamente o que significa a declaração de vitória dos democratas: é a primeira vez que uma primeira mulher, a primeira mulher negra, a primeira pessoa de origem indiana, a primeira aluna de uma universidade negra, chega tão longe na política americana.

Talvez seja fácil perder de vista que Harris é apenas a segunda pessoa afro-americana num “ticket” de um dos dois grandes partidos americanos — a primeira foi Barack Obama, eleito Presidente em 2008.

Harris é a terceira mulher candidata a vice num desses partidos, e na verdade, apenas a primeira de um candidato com grandes hipóteses de vencer: a primeira, a congressista democrata Geraldine Ferraro, foi escolhida para concorrer como “número dois” de Walter Mondale em 1984, quando Mondale desafiou o então Presidente Ronald Reagan. Em 2008, a então governadora do Alaska, Sarah Palin, foi escolhida para contrariar com uma mulher a candidatura do primeiro candidato negro, Barack Obama, contra quem o senador republicano John McCain sempre teve poucas hipóteses.

Desta vez, a escolha foi feita por um candidato à frente nas sondagens e com hipótese de vencer, numa lógica dar vitalidade e energia a uma campanha de um político já há anos na ribalta.

Harris surge quando havia um Presidente a usar termos derrogatórios para as mulheres, é uma mulher negra nos tempos de Black Lives Matter.

“Harris vai ser um grande exemplo a seguir para mulheres e raparigas em todo o mundo”, previu a senadora Kirsten Gillibrand, de Nova Iorque, que centrou a sua própria campanha na importância de representatividade de mulheres, antecipando a possibilidade de Harris ser eleita, ao Washington Post. “Vai ter um impacto sísmico na trajectória da história, assim como nas aspirações de milhões de pessoas.”

A sobrinha de Harris, Meena, muito activa no Twitter, publicou, no Halloween, imagens de uma série de crianças, algumas mínimas, vestidas como Harris — blazer e sapatilhas. “É importante a representação”, comentava.

A mãe de uma comentava como a filha pode agora projectar o seu futuro para chegar onde Harris chegou.

“Sou o que sou”

Nascida em Oakland, Califórnia, filha de dois académicos imigrantes, a mãe de origem indiana e o pai jamaicano, Harris escolheu estudar numa universidade historicamente negra, Howard, em Washington, D.C.

A sua carreira foi feita na área da justiça criminal, onde chegou a procuradora de São Francisco em 2004 (a primeira negra procuradora de um distrito na história da Califórnia). Em 2017, concorreu para o Senado, e ganhou: tornou-se a segunda mulher negra a ser eleita para o Senado.

Por isso, a sua identidade sempre esteve na ribalta. Mas para ela, essa questão não é assim tão importante.

“Sou o que sou”, disse um dia Harris ao Washington Post, respondendo mais uma vez às perguntas sobre si — é mais afro-americana que indiana? — e mostrando dificuldade “no processo de uma pessoa ter de se definir de um modo de encaixar numa das caixas que outros criaram para nós”.