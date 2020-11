Casa Branca afasta presidente da Comissão de Regulação de Energia

Enquanto os olhos de todos estão na contagem de votos em vários estados e nos números do Colégio Eleitoral, o presidente da Comissão de Regulação de Energia, Neil Chatterjee, foi substituído. Chatterjee tem defendido várias medidas de apoio a veículos eléctricos, painéis solares e outras soluções de descarbonização. Trump favorece a indústria de combustíveis fósseis.

A Comissão fez o anúncio da substituição na quinta-feira à noite. O novo presidente é James Danly, que era comissário desde Março, e se opôs a várias medidas recentes da comissão em apoio da descarbonização.

“Eu sabia, quando embarquei nesta missão, que haveria reacções negativas”, disse Chatterjee numa entrevista à CNN nesta sexta-feira. “Estou a especular, mas se de facto esta despromoção for o resultado de uma reacção ao que fiz, estou totalmente tranquilo em relação a isso. Fiz o que está certo, estou orgulhoso disso. Dormi muito bem ontem à noite”, declarou.

“Penso que isto foi feito por funcionários nos escalões mais baixos da Casa Branca que, nesta altura louca, viram uma oportunidade de mandar uma mensagem e aproveitaram-na. E está tudo bem”, disse ainda.

Chatterjee é o primeiro responsável político nomeado de relevo a ser afastado depois do dia das eleições. “É extraordinário que eu tenha sido o primeiro”, disse ainda Chatterjee, dizendo que havia rumores de que sairiam responsáveis do Departamento de Defesa, por exemplo. “Para ser sincero, apostaria muito dinheiro em como o Presidente, e os que estão no seu círculo próximo, nem sequer sabem que isto aconteceu.”

A Casa Branca não contactou Chatterjee e recusou comentar o seu afastamento à CNN. O comunicado da comissão não explica o motivo da mudança.

O republicano Chatterjee, nativo do Kentucky, estava na comissão desde 2017. Antes foi conselheiro de energia do líder da maioria republicana no Senado Mitch McConnell.