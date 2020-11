Apoiantes de Trump: “Este é um dia triste para a América, se ficar assim”

Se há uma América que respira de alívio e grita de satisfação (em conjunto com uma parte do mundo), há outra América, imensa, que se sente defraudada e não quer acreditar que mesmo acorrendo em massas às urnas o Presidente não foi reeleito. Trump conseguiu mais de 70 milhões de votos (a segunda maior votação de um candidato presidencial), oito milhões mais do que há quatro anos, a sua derrota tem de deixar mossa.

