Consequências das eleições americanas

Se Joe Biden confirmar a sua (inexorável) vitória, herdará um país fracturado. Sem maioria no Senado, baixam as expectativas: não poderá pôr em marcha o essencial do seu programa e terá dificuldade em responder ao complexo das crises americanas: a pandemia, a recessão económica e a desconfiança nas instituições. Os republicanos parecem tentados a sabotar o novo governo desde o primeiro dia. A nova maioria conservadora do Supremo Tribunal poderá funcionar como suplementar fonte de bloqueio das reformas programadas.

Continuar a ler