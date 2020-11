Na Madeira, com um par de botas feitas para andar

Saímos já avisados: esta caminhada não é para iniciantes. São cerca de três quilómetros na Ponta de São Lourenço, o local mais a este da Madeira – um sítio onde a paisagem destoa completamente da do resto da ilha. Saímos do Hotel Belmond Reid’s Palace perto das 11h e a viagem dura 40 minutos de carro, mas é o suficiente para deixarmos o verde exuberante da ilha para trás. À nossa frente, apenas o amarelo, a vegetação rasteira e o caminho estreito traçado por entre as rochas.

