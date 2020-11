Gritos, panelas e buzinas: americanos saem à rua para celebrar vitória de Biden

Joe Biden foi eleito Presidente norte-americano este sábado e a festa fez-se nas ruas, em vários pontos do país. Em Washington DC, capital norte-americana, vários milhares de pessoas reuniram-se em frente à Casa Branca para celebrar, dançar e cantar a vitória do candidato democrata. Ainda é a residência oficial de Donald Trump, mas o Presidente não estava no interior: tinha saído horas antes rumo a um campo de golfe no seu resort na Virgínia, a sul da capital.

Em Nova Iorque, houve quem saísse de casa para celebrar a eleição do candidato democrata – e até os motoristas de autocarro buzinaram em concordância. Até quem optou por não sair de casa encontrou forma de celebrar: batendo panelas.

"Foi uma questão de segundos", relata a jornalista Catarina Lamelas Moura, no local. "Tão imediata foi a reacção que talvez desta forma vários residentes de Nova Iorque se tenham inteirado do anúncio do 46.º Presidente dos Estados Unidos."