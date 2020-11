Podcast 45 Graus: Susana Peralta sobre desigualdade(s)

Esta semana, no podcast 45 Graus, a convidada é Susana Peralta, professora de economia na Nova SBE e colunista no PÚBLICO. A convidada tem investigação sobretudo nas áreas da economia pública e economia política.

O episódio foi gravado ao vivo e transmitido online, no âmbito do festival de podcasts Podes. Pode assistir à gravação da conversa em vídeo no site do PÚBLICO.

