Erdogan volta a mudar governador do banco central

A Turquia, a atravessar mais uma crise de inflação alta e de acentuada desvalorização da sua divisa, vai ter o seu quarto governador do banco central nos últimos cinco anos. O primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan anunciou este sábado que o governador Murat Uysal vai abandonar o cargo e ser substituído pelo antigo ministro das Finanças Naci Agbal.

Não foram dadas oficialmente razões para a decisão de mudar a liderança do banco central, mas dentro do governo era cada vez mais evidente o descontentamento sobre a forma como o agora substituído governador estava a gerir a difícil situação em que se encontra a economia turca.

Desde o início do ano, a lira já perdeu mais de 30% do seu valor face ao dólar, com a inflação a manter-se perto de 12%, bem longe do objectivo de 5% definido pelo banco central.

Murat Uysal, que tinha tomado posse em Julho de 2019, não estava a ser capaz de contrariar a depreciação da lira turca e de controlar a inflação, apesar de ter elevado a taxa de juro de referencia do banco central para 10,25% e de ter adoptado mais medidas de controlo da liquidez.

O problema é que um dos motivos pelos quais a divisa turca tem sentido dificuldades nos mercados internacionais tem a ver precisamente com o comportamento do primeiro-ministro. Erdogan tem frequentemente manifestado o seu descontentamento com uma política de taxas de juro altas e tem, com as constantes mexidas efectuadas na liderança do banco central, revelado vontade de interferir na condução da política monetária. A escolha de um anterior ministro das Finanças seu (Naci Agbal ocupou esse cargo entre 2015 e 2018) ainda aumenta mais as suspeitas de interferência por parte do Governo e faz com que os mercados revelem dúvidas sobre a disponibilidade do banco central para, por exemplo, subir mais as taxas de juro para limitar as perdas da lira turca. Ainda assim, Agbal é visto nos círculos internacionais como uma figura prestigiada, experiente e tecnicamente capaz.