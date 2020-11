Angola quer privatizar parte do banco da CGD no próximo trimestre

O Governo angolano está a dar os últimos passos para a privatização dos 25% que a Sonangol detém no Banco Caixa Geral Angola (BCGA), controlado pela Caixa Geral de Depósitos. De acordo com as informações prestadas ao PÚBLICO pelo Ministério das Finanças de Angola, a privatização será efectuada através de concurso público, prevendo-se que “esteja concluída no primeiro trimestre de 2021”.

