Zverev afasta Nadal de Paris

Rafael Nadal vai continuar sem contar com a “Árvore de Fanti” entre as suas dezenas de troféus, depois de falhar a passagem à final do Rolex Paris Masters. O original troféu vai ser discutido entre Daniil Medvedev e Alexander Zverev, o primeiro alemão na final do Masters 1000 de Paris desde Boris Becker, em 1995.

Zverev somou a segunda vitória em sete duelos com o espanhol, graças a uma exibição pontuada por 13 ases e que terminou com os parciais de 6-4, 7-5. No segundo set, Nadal viria a conseguir quebrar a eficácia do serviço do alemão que, ao cometer a sua única dupla-falta, abriu caminho para o break e o 4-4.

O atleta de David Ferrer – um dos que impediram Nadal de vencer em Paris, ao derrotá-lo nas meias-finais em 2013 – teve o mérito de não perder a concentração e, no derradeiro jogo, “quebrou” o espanhol pela terceira vez.

“Tive muitas oportunidades no segundo set. Penso que a 4-2, esteve 0-40 no serviço dele. Nesses momentos, o encontro pode virar, especialmente, com Rafa. Mas penso que recuperei o meu nível a 4-5 no segundo set e depois tudo correu bem”, resumiu Zverev, após a 12.ª vitória consecutiva do alemão, que chegou a Paris confiante com os triunfos nos dois torneios ATP realizados em Colónia, no mês passado.

Aliás, têm sido semanas bem preenchidas para Zverev, depois de saber que a sua ex-namorada Brenda Patea vai dar à luz um filho seu e de outra ex-namorada, Olga Sharypova, o ter acusado de abuso físico e emocional, durante os 13 meses que durou a relação.

Para Nadal, finalista na sua primeira participação no torneio, em 2007, resta preparar-se para as Nitto ATP Finals, que vão decorrer em Londres, a partir de 15 de Novembro. “Preciso de ajustar algumas coisas, mas estou a fazer bem muitas coisas importantes. Tenho uma semana e um pouco mais de tempo para continuar a trabalhar”, afirmou o segundo melhor tenista no ranking mundial.

Daniil Medvedev (5.º) serviu também a grande nível para vencer o canadiano Milos Raonic (17.º), por 6-4, 7-6 (7/4). “Quando se defronta o Milos corremos sempre um grande risco porque, se ele faz o break, é muito difícil devolver o break. Sabia que tinha de estar focado e o primeiro set foi espantoso. O segundo set foi mais equilibrado, tive dois jogos em que salvei break-points. Consegui fazer o breake depois perdi o meu serviço. Foi um pouco tremido aqui e ali, mas estou muito contente por estar na final”, reconheceu o russo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Neste sábado, ficou igualmente confirmada a qualificação de Diego Schwartzman para as ATP Finals. O tenista de 28 anos é o oitavo argentino a garantir a presença no evento que encerra o ATP Tour e o primeiro desde Juan Martin del Potro, em 2013.

Schwartzman irá estrear-se na Arena O2 ao lado de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e o outro debutante, Andrey Rublev.