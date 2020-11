Sporting ainda deve 400 mil euros de Acuña

Quase dois meses depois após a transferência de Marcos Acuña para os espanhóis do Sevilha, a troco de 10,5 milhões de euros, continua por liquidar uma dívida do Sporting referente à contratação do jogador ao Racing da Argentina, em Julho de 2017. Por pagar estão os 400 mil euros da segunda prestação da comissão acordada com o ex-representante do futebolista, Marcelo Simonian. Depois de várias insistências junto da direcção “leonina”, o empresário argentino, que tem fortes ligações ao FC Porto e que realizou vários negócios com anteriores direcções “leoninas”, levou o caso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS, na sigla em francês).

