Messi saltou do banco para impor nova ordem no Barcelona

Depois de dois empates e duas derrotas nas quatro últimas jornadas, o Barcelona voltou este sábado às vitórias (5-2), conquistando na recepção ao Betis (relativo à nona ronda da Liga espanhola) o terceiro triunfo em sete partidas disputadas pelos catalães, que seguem no oitavo lugar da classificação, com 11 pontos.

Ronald Koeman iniciou o encontro com Francisco Trincão ao lado de Lionel Messi no banco de suplentes, de onde o argentino aplaudiu o indefensável remate de Dembelé, que inaugurou o marcador (22'), dando um impulso que o Barcelona não aproveitou para embalar rumo a uma vitória inquestionável.

Tudo porque Griezmann, que já dispusera de uma excelente ocasião para ampliar, desperdiçou uma grande penalidade (33'), defendida por Claudio Bravo, dando à equipa andaluz a possibilidade de anular a diferença mesmo em cima do intervalo. O Betis igualou (45+3') por Sanabria, numa emenda na área de Ter Stegen, forçando Koeman a requisitar Messi para a segunda parte, por troca com Ansu Fati, que havia conquistado o penálti.

O jogo do Barcelona mudou instantaneamente e até Griezmann pôde sorrir, marcando logo a abrir (49'). Para piorar a situação do Betis, Mandi, que cometera penálti na primeira parte, foi apanhado pelo VAR a evitar, com a mão, o terceiro golo, atitude que lhe valeu a expulsão e novo penálti... para Messi estourar (61').

Mas, apesar de reduzido a dez, o Betis ainda logrou reduzir por Aitor Ruibal (73'), apenas três minutos após render Joaquin. O Betis acabaria, contudo, por ceder aos encantos de Messi, que surgiu fulminante a carimbar (82') a vitória “blaugrana”. Messi ainda ameaçou com um hat-trick, mas o lance foi invalidado.

Não marcou Messi, brilhou Pedri (90'), a estabelecer o resultado final.