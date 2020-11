“Bis” de João Félix dá liderança ao Atlético de Madrid

João Félix confirmou este sábado estar a atravessar um momento excepcional, ao bisar pela terceira vez nos últimos quatro encontros, abrindo e fechando a goleada (4-0) imposta pelo Atlético de Madrid na recepção ao Cádiz, “carrasco” do Real Madrid há três jornadas.

O Atlético de Madrid, com um jogo em atraso, assumiu a liderança do campeonato, com 17 pontos, mais três que o Cádiz, sexto da tabela, que sofreu os primeiros golos na condição de visitante.

João Félix quebrou essa resistência da formação andaluz aos 8 minutos, num cabeceamento a aproveitar uma falha defensiva do adversário, dando início a uma noite produtiva, apenas superada pelos 6-1 ao Granada na terceira jornada.

O internacional português encerrou as contas (90'), depois de Llorente (22') e Luis Suárez (51') - assistido pelo português - terem desfeito as esperanças do Cádiz poder chegar à liderança da Liga.