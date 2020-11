“Bis” de Di María reforça comando do PSG

Com dois golos e uma “assistência”, o avançado argentino Angel di María contribuiu, este sábado, para a vitória (3-0) do Paris Saint-Germain sobre o Rennes, em encontro referente à 10.ª jornada da liga francesa.

Di María, de forma involuntária, ofereceu o primeiro golo a Moise Kean (13'), tendo depois assumido a responsabilidade de dilatar a diferença (21').

Já com Danilo Pereira em jogo, o argentino (73') consumou a oitava vitória consecutiva do PSG na liga francesa, que lidera a prova com 24 pontos, seguido do Lille, com 19.

O Rennes segue no terceiro lugar, com 18 pontos, a par do Marselha, ambos ao alcance do Nice, que este domingo recebe o Mónaco.