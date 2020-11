Sporting segura liderança com mais uma goleada

Sporting candidato ao título? “Too early to call”, como ouvimos centenas de vezes nos últimos dias durante a disputa eleitoral entre Joe Biden e Donald Trump para a presidência dos EUA. Ainda é cedo para dizer, mas os sinais são animadores. Naquela que era uma das deslocações mais difíceis do campeonato, os “leões” triunfaram no D. Afonso Henriques, por 0-4, sobre o Vitória de Guimarães e vão continuar isolados na liderança durante as próximas duas semanas, até à retoma do campeonato, lá para o final de Novembro. Depois dos 4-0 em Alvalade frente ao Tondela, mais uma goleada para abrilhantar as estatísticas deste Sporting que, segundo o seu treinador, ainda só pensa jogo a jogo.

Com cerca de um quinto dos votos contados (leia-se, jornadas disputadas no campeonato), o Sporting continua invencível e com 19 pontos conquistados em 21 possíveis, com o melhor ataque do campeonato (19 golos marcados), a melhor defesa (quatro sofridos) e o melhor marcador (Pedro Gonçalves, com sete golos). Projectar as restantes 27 jornadas tendo como referência as primeiras sete é um exercício inútil, mas é indesmentível que o trabalho de Rúben Amorim está a dar resultados. E o triunfo em Guimarães não foi tão fácil como o marcador final pode sugerir.

O Vitória, tal como o Sporting, é uma equipa em crescimento, com muita juventude temperada pela experiência de homens como André André ou Ricardo Quaresma. Mas está menos adiantada na sua construção - este foi apenas o quarto jogo com João Henriques a treinador - e isso percebe-se, sobretudo, no processo defensivo. A vontade de jogar com uma linha adiantada expôs muitas vezes a equipa ao ataque em profundidade do Sporting. Pode ter resultado nas seis jornadas anteriores (apenas três golos sofridos), mas não resultou neste sábado.

Logo ao primeiro minuto, o Sporting mostrou ao que ia, com uma dupla oportunidade. Sporar surgiu na área, mas Bruno Varela chegou primeiro que o esloveno. No seguimento da jogada, João Mário ganhou espaço à entrada da área e acertou na trave. Não haveria de tardar muito o primeiro golo do jogo. Perda de bola dos vimaranenses no meio-campo e o Sporting rapidamente chegou à área. Pedro Gonçalves conduziu e fez o passe para Nuno Santos marcar o 0-1, aos 11’.

O Vitória reagiu e não andou longe do empate. Quaresma era o homem em destaque no ataque dos minhotos, sempre com uma trivela na manga para colocar a defesa “leonina” em sentido, como aconteceu aos 22’, mas Adán conseguiu deter o cabeceamento perigoso de Suliman. Este foi o melhor período dos minhotos, mas quem voltou a marcar foi o Sporting, aos 43’. Voltou a ser João Mário a conduzir o ataque e deixou a bola para o flanco direito, onde uma combinação entre Sporar e Porro deixou o lateral espanhol com espaço para o cruzamento atrasado. Pedro Gonçalves estava no sítio certo para o remate que, com a ajuda de Suliman, acabou na baliza vimaranense.

A equipa da casa ainda tentou uma reacção na segunda parte e chegou a meter a bola na baliza, mas André André estava adiantado no momento em que Quaresma lhe passou a bola. Depois disso, só deu Sporting, que chegou à goleada e podia ter marcado mais. Aos 55’, Pedro Gonçalves respondeu bem a uma bola movimentada a partir da baliza por Adán (e a uma falha tremenda de Suliman) para o 0-3 e, aos 74’, foi Jovane Cabral a assinar o 0-4, com uma boa movimentação dentro da área após um passe de Matheus Nunes.

Positivo/Negativo Positivo Pedro Gonçalves Mais um jogo em grande. Começou com uma assistência e, depois, marcou mais dois golos, elevando para sete a sua conta no campeonato.

Positivo João Mário Como grande jogador que é, ganhou rapidamente um lugar no “onze”. Ainda lhe falta o golo (atirou à trave logo a abrir o jogo), mas já deixa em campo tremenda qualidade de condução de bola e visão de jogo.

Positivo Quaresma O internacional português de 37 anos protagonizou as melhores jogadas de ataque do Vitória, com uma série de cruzamentos teleguiados que causaram muitos apuros à equipa da sua formação. Negativo Suliman O jovem central inglês teve uma noite desastrada. Contribuiu para o segundo golo e teve uma péssima abordagem no lance que resultou no terceiro. Mas não foi o único da defesa vimaranense a cometer erros.

Mais uma vitória expressiva para confirmar a liderança. Se vai acabar assim? É muito cedo para dizer. É esperar até que os votos sejam todos contados.