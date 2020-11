Prisão de Tires já tem 125 reclusas infectadas. Guardas ainda não foram testadas

Já são 125 as reclusas do Estabelecimento Prisional de Tires infectadas com covid-19. Depois dos quatro casos identificados no início da semana, os serviços prisionais procederam à testagem do pavilhão das reclusas condenadas na quinta-feira à tarde e, das 169 reclusas, 121 acusaram positivo, confirmou ao PÚBLICO a Direcção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP).

Na quinta-feira, a DGRSP tinha garantido ao PÚBLICO que estavam a ser testadas as 320 reclusas dos dois maiores pavilhões, o das condenadas e o das preventivas, mas o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional confirmou que foram apenas alvo de teste as primeiras.

Das 121 infectadas, pelo menos 20 serão transferidas para o Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, no Porto, onde já estarão outras duas reclusas de Tires que acusaram covid-19 no início da semana, tal como o PÚBLICO noticiou ontem.

As reclusas do pavilhão das presas preventivas terão estado a ser alvo de testes nesta sexta-feira. E o corpo de guardas prisionais só deverá ser testado a partir de sábado – ou seja, as guardas, que têm acesso a todas as reclusas, incluindo as que estão na casa das mães, as do regime aberto interior e as do pavilhão das mais vulneráveis, serão as últimas a ser testadas.

Ao início da manhã desta quinta-feira, a direcção da prisão recebeu a confirmação de 66 casos positivos e ao fim da manhã somaram-se mais 55, indica a DGRSP. A direcção dos serviços prisionais ordenou então a “afectação das reclusas positivas, genericamente assintomáticas, a um pavilhão do estabelecimento prisional onde permanecerão em isolamento, separadas da restante população prisional, e sob vigilância e acompanhamento de pessoal clínico do Hospital Prisional que foi para o efeito convocado”.