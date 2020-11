Covid-19 em Portugal: 52 mortos e 5550 casos, o maior aumento de sempre

Portugal registou, esta sexta-feira, mais 52 mortes e 5550 casos de infecção pelo novo coronavírus, o maior aumento em 24 horas, segundo dados divulgados no boletim epidemiológico diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS). O número total de infectados desde o início da pandemia é agora de 166.900.

O relatório da DGS dá ainda conta de 52 óbitos nas últimas 24 horas, o que eleva o número total de mortos por covid-19 no país para 2792. É o segundo valor mais alto desde o início da pandemia (morreram 59 pessoas na quarta-feira). Por outro lado, foram dados como curados 2301 doentes, elevando o número de recuperações para 93.754. Excluindo os recuperados e os óbitos, há 70.354 casos activos em Portugal, mais 3197 do que os verificados na quinta-feira.

O Norte é, ainda, a região que mais preocupa, tendo registado mais de metade das novas infecções (3006). Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1495 novos casos. Há ainda a registar 676 casos no Centro, 194 no Alentejo, 156 no Algarve, 19 nos Açores e quatro na Madeira.

Foi também no Norte que ocorreu a maioria dos óbitos nas últimas 24 horas, tendo registado 25. Em Lisboa e Vale do Tejo morreram 13 pessoas, no Centro oito e no Alentejo seis. Algarve, Madeira e Açores voltaram a não registar qualquer morte nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do boletim.

Os internamentos continuam a aumentar. Esta sexta-feira estão 2425 pessoas internadas (mais 63 do que no dia anterior), novo maior número de sempre. Nos cuidados intensivos encontram-se 340 pessoas, mais 20 que na quarta-feira.