Covid-19: Governo cria rede de apoio para pessoas infectadas que não precisam de estar hospitalizadas

O Governo vai criar uma rede nacional de estruturas de apoio de retaguarda para pessoas infectadas com SARS-CoV-2, que não precisem de internamento hospitalar, e para utentes de lares de idosos que necessitem de apoio específico e não possam ficar nas respectivas instalações por causa de situações relacionadas com a covid-19. Cada distrito terá uma destas estruturas.

Com despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República, o despacho foi assinado pelo Ministro da Administração Interna, pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e pela Ministra da Saúde. Nele justifica-se que, “dada a actual situação epidemiológica em Portugal, nomeadamente o aumento progressivo de casos de infecção por SARS-CoV-2 e o número de surtos verificados em estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), afigura-se fundamental a manutenção, a todo o momento, da capacidade de resposta das unidades de saúde, nomeadamente dos hospitais”.

Será uma rede extra à já constituída pelos municípios e caberá às Comissões Distritais de Protecção Civil identificar e propor, para cada um dos distritos, as infraestruturas que irão acolher estas estruturas. Porém, serão os secretários de estado que coordenam a execução das situações de alerta, contingência ou calamidade que irão decidir a sua instalação.

De acordo com o despacho, ao Instituto da Segurança Social compete garantir a coordenação técnica, assegurar a afectação de auxiliares de acção directa e de auxiliares de serviços gerais, e distribuir e fazer a manutenção de equipamentos de protecção individual ao pessoal auxiliar. Estará ainda sob sua responsabilidade suportar eventuais custos associados às infraestruturas afectas a esta rede, quando disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (Fundação INATEL).

Cada Administração Regional de Saúde, em articulação com o hospital da área de referência, irá disponibilizar o pessoal médico e de enfermagem necessário ao acompanhamento das pessoas instaladas, assegurar a distribuição e manutenção de equipamentos, bem como de equipamentos de protecção individual a utentes, enfermeiros e médicos.

Já a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) vai suportar as despesas relativas a alimentação, electricidade, gás, água, telecomunicações, lavandaria, limpeza e higienização das instalações das estruturas, sempre que isso se revele necessário e de acordo com as necessidades definidas pela respectiva coordenação técnica.

Quanto à área de cada estrutura o respectivo serviço municipal de protecção civil fica incumbido de prestar o apoio necessário no âmbito das suas competências. As admissões de utentes devem ser validadas pela Subcomissão Distrital de Protecção Civil especializada covid-19 ou, na sua falta, pela Comissão Distrital.

A ANEPC acompanha a actividade destas estruturas, a sua ocupação e eventuais constrangimentos que possam ocorrer.