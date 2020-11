PS acusa Rui Rio de “vender a dignidade de um processo de revisão constitucional”

O PS acusou nesta sexta-feira Rui Rio de “vender a dignidade de um processo revisão constitucional para alcançar o poder” nos Açores e disse que o líder do PSD deve uma explicação aos portugueses.

José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, não poupou nas críticas ao presidente social-democrata depois de ter sido conhecido o acordo com o Chega para uma eventual governação nos Açores.

“Vale tudo para alcançar o poder. Hoje confirmaram-se as piores suspeitas. A suspeita de que o doutor Rui Rio estava em negociações com o Chega para alcançar o poder na Região Autónoma dos Açores, dando como moeda de troca a revisão da Constituição da República Portuguesa”, afirmou Carneiro numa conferência de empresa na sede do partido no Largo do Rato, em Lisboa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O secretário-geral adjunto socialista afirmou ainda que, “com esta negociação feita com a extrema-direita, Rui Rio pisou a linha vermelha dos princípios e dos valores constitucionais” e “virou as costas ao PPD-PSD de Sá Carneiro”.

O dirigente do PS acusou ainda Rio ferir “a dignidade de um processo de revisão constitucional e exige que o presidente dos social-democratas dê “um esclarecimento cabal, profundo”, e “não feito no Twitter, a todos os portugueses”.

“Quais foram os princípios e os valores que o doutor Rui Rio deixou cair relativamente à revisão constitucional para alcançar o poder na Região Autónoma dos Açores?”, quis saber ainda.