PCP propõe construção de oito novos hospitais entre uma longa lista de investimentos no SNS

É uma longa lista de propostas de alteração ao Orçamento o Estado para 2021 na área da saúde aquela que o PCP apresentou nesta sexta-feira e que inclui a construção de oito novos hospitais e a ampliação e remodelação de outros sete, contratação de milhares de profissionais, incentivos para a fixação de médicos, gratuitidade de medicamentos, reequipamento dos centros de saúde, entre outras medidas.

Questionado sobre a receptividade do Governo para estas medidas, o líder parlamentar do PCP diz que foram todas comunicadas ao Governo ainda antes de a proposta de lei chegar ao Parlamento mas, apesar de ter havido “alguma abertura” para que umas poucas medidas fossem ponderadas, no orçamento acabaram por aparecer apenas resquícios. João Oliveira defende que tendo em conta a pandemia e a situação do SNS, as medidas de saúde “deverão ter prioridade para serem consideradas” no orçamento.

Sobre as negociações com o executivo depois da aprovação do orçamento na generalidade, João Oliveira admitiu que “não houve, para já, nenhum desenvolvimento”. “Foi-nos transmitido que o Governo está a fazer a apreciação das medidas que apresentámos.”