Costa substitui secretário de Estado do Planeamento

O primeiro-ministro exonerou, esta sexta-feira, o secretário de Estado do Planeamento, José Gomes Mendes, segundo uma nota publicada no site da Presidência da República.

A nota esclarece que a saída de José Gomes Mendes se deve a pedido do próprio.

Ricardo Furtado Pinheiro assumirá agora o cargo de secretário de estado do Planeamento. A tomada de posse terá lugar ao início da noite (20h30) desta sexta-feira numa cerimónia restrita no Palácio de Belém.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ricardo Pinheiro, de 40 anos, engenheiro electrónico de profissão, foi presidente da Câmara de Campo Maior, distrito de Portalegre, círculo pelo qual foi eleito deputado nas últimas eleições legislativas.

No parlamento, Ricardo Pinheiro tem exercido as funções de coordenador do Grupo Parlamentar do PS na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

Faz ainda parte do grupo de trabalho para acompanhamento do processo de remoção do amianto em edifícios públicos e é suplente na comissão parlamentar de transparência e estatuto dos deputados.