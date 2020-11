Chega e PSD entendem-se nos Açores: vão reduzir apoios sociais e deputados regionais

O Chega e o PSD chegaram a acordo para a viabilização de um Governo de direita nos Açores, mas o partido liderado por André Ventura teve que recuar na exigência que fazia ao PSD para participar na revisão constitucional na Assembleia da República, que inclui as propostas de castração química e de prisão perpétua: a alteração que vão discutir será a redução do número de deputados do Parlamento regional dos Açores, que tem actualmente 57 deputados.

O anúncio do acordo, que estava desde afastado desde quinta-feira à tarde, acaba de ser feito pelo Chega, que diz que vai viabilizar o governo de direita nos Açores, “após ter chegado, em conjunto com o PSD, a pontos de convergência em vários assuntos fundamentais para a Região Autónoma dos Açores e para o país”.

“O futuro Governo regional comprometeu-se a alcançar as metas de redução significativa de subsidiodependência na região e de criação de um gabinete regional de luta contra a corrupção, tendo-se comprometido também com desencadear, nos termos das suas competências próprias, um projecto de revisão constitucional regional que inclua, entre outros aspectos, a redução do número de deputados na região autónoma dos Açores.”

O Chega diz saber que o PSD irá entregar na Assembleia da República, ainda nesta sessão legislativa, um projecto de revisão constitucional “que compreenderá, não só o constante do seu programa eleitoral, como alguns aspectos” que o partido considera "fundamentais”. E afirma que lhe foram dadas garantias pelos sociais-democratas que as suas propostas contemplarão, entre outros aspectos, “a redução do número de deputados [regionais] e a vontade de fazer uma profunda reforma no sistema de Justiça”.