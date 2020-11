Ascenso Simões vai votar João Ferreira em Janeiro e já comunicou a António Costa – de quem foi director de campanha na disputa com Seguro – o seu apoio ao candidato comunista. Ascenso, cabeça de lista por Vila Real e sempre conotado com a ala direita do PS, acha que o reforço do PCP “é importante no actual momento da democracia portuguesa”.

