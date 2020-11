Açores: “Uma reviravolta política” que pode vir a servir de balão de ensaio

O Chega e o PSD chegaram a acordo para a viabilização de um Governo de direita nos Açores, mas o partido liderado por André Ventura teve que recuar na exigência que fazia ao PSD para participar na revisão constitucional que o deputado iniciou no mês passado na Assembleia da República, que inclui as propostas de castração química e de prisão perpétua. Agora basta-lhe que o PSD apresente propostas de revisão da Constituição para a redução de deputados - mesmo que não sejam aprovadas. Neste P24 ouvimos o correspondente do PÚBLICO nos Açores, Rui Pedro Paiva.

