Reacções a discurso de Trump vão da fúria ao desespero: “Estamos a ver uma Presidência a sangrar”

A primeira intervenção pública de Donald Trump desde a noite eleitoral estava marcada para as 23h30 (hora portuguesa) de quinta-feira. O Presidente apareceu 15 minutos atrasado e demorou pouco tempo até deixar de ser ouvido.

Trump começou o seu discurso com alegações de manipulação e “votos ilegais”, sem oferecer qualquer justificação. As reacções dos meios de comunicação variaram, mas no final foram consensuais. CNN e Fox News mantiveram o discurso de Trump no ar, mas todas as outras cortaram. No final, todas — inclusive a Fox News, habitualmente mais alinhada com o Presidente — classificaram o discurso como uma tirada de mentiras sem fundamento.

A debandada começou com a MSNBC, encabeçada pelo pivô Brian Williams: “OK. Aqui estamos de novo, na posição invulgar de não só interromper o Presidente dos EUA, mas de corrigir o Presidente dos EUA.”

Na CNN, o discurso continuou a ser transmitido, mas os oráculos foram desmentindo Trump. No final, Jake Tapper, um pivô visivelmente triste com a situação, suspirou e disse: “Que noite triste para os Estados Unidos da América, para ouvirem o seu Presidente acusar falsamente pessoas de roubarem as eleições e atacar a democracia com este banquete de mentiras.”

Nos talk shows, que nos últimos anos foram obrigados a transportar para a sua comédia mensagens e atitudes políticas graças a Trump, os apresentadores foram menos contidos. Stephen Colbert começou o seu programa de pé, vestido de negro, e procurou dar um sermão desesperado a Trump, que acusou de “envenenar” e “tentar matar” a democracia americana, e avisou os republicanos que “esta é a altura de sair do ‘Comboio Trump'”.

“Todos sabíamos que ele ia fazer isto [baixa a cabeça durante 15 segundos]. Não sabia é que ia custar tanto. Não esperava que isto partisse o meu coração.”

Já o apresentador Jimmy Kimmel deu a alcunha de “Twitler” a Trump por mentir sobre as eleições na rede social e afirmou que “não ia dar a Trump a satisfação” de mostrar as suas declarações. “Estamos a ver uma Presidência a sangrar em directo. Isto foi só um ataque incoerente e desprezível à democracia. No final daquele discurso, ele devia ser preso.”

Nas redes sociais, especialmente no Twitter, não faltaram críticas ao Presidente americano. Jornalistas, analistas políticos, comediantes, celebridades, todas acusaram Trump de mentir e não saber perder. Uma fotografia do fotojornalista Evan Vucci, da Associated Press, tornou-se viral por colocar Trump num caminho que parece cada vez mais certo.

